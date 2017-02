Ministério Público do Estadual (MPE) lançou novo edital para credenciamento de estagiários do curso de Direito. O prazo para inscrições começa na próxima segunda-feira (20.02) e se estenderá até sexta-feira (24.02).

Conforme o MP, para se inscrever, o candidato deve estar cursando no mínimo o 4º semestre do curso de Direito. O banner para inscrição será disponibilizado no site do MPE (www.mpmt.mp.br), a partir de segunda-feira. As inscrições serão gratuitas e somente serão realizadas por meio eletrônico.

Desta vez, foram disponibilizadas 173 vagas, sendo que 79 são para as Promotorias de Justiça de Cuiabá. Serão formados cadastros de reserva em 32 municípios. As provas serão aplicadas no dia 02 de abril, das 9h às 11h.

A jornada de trabalho de estagiário no âmbito do Ministério Público é de 25 horas semanais. Além de uma bolsa mensal denominada auxílio temporário no valor de R$ 826,35 o estagiário tem direito ao seguro contra Acidentes Pessoais e auxílio-transporte no valor mensal de R$ 177,07.

VAGAS: Água Boa (4), Alto Araguaia (1), Alto Garças (2), Alto Taquari (2), Apiacás (2), Aripuanã (2), Brasnorte (2), Campinápolis (2), Campo Novo do Parecis (3), Canarana (2), Cláudia (1) Colniza (2), Comodoro (1), Cotriguaçú (2), Cuiabá (79), Diamantino (2), Dom Aquino (1), Feliz Natal (1), Guarantã do Norte (1), Juara (4), Juína (3), Marcelândia (2), Mirassol D'Oeste (3), Nova Canaã do Norte (2), Nova Monte Verde (2), Nova Ubiratã (2), Nova Xavantina (3), Novo São Joaquim (2), Paranatinga (1), Peixoto de Azevedo (3), Porto Alegre do Norte (2), Porto dos Gaúchos (2), Porto Esperidião (2), Primavera do Leste (1), Querência (2), Ribeirão Cascalheira (2), Santo Antônio do Leverger (2), São Félix do Araguaia (2), São José do Rio Claro (2), Sapezal (2), Sorriso (3), Tabaporã (2), Tapuah (1), Terra Nova do Norte (2), Várzea Grande (3), Vera (2) e Vila Rica (2).

CADASTRO DE RESERVA: Alta Floresta, Araputanga, Arenápolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Colíder, Guiratinga, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jauru, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nova Mutum, Paranaíta, Pedra Preta, Poconé, Pontes e Lacerda, Poxoréu, Rio Branco, Rondonópolis, Rosário Oeste, São José dos Quatro Marcos, Sinop, Tangará da Serra e Vila Bela da Santíssima Trindade.