O governo do Estado publicou nesta sexta-feira (17.03) edital de abertura de concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de delegado de polícia substituto da Polícia Judiciária Civil (PJC).

Conforme o edital, o concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PJC-MT, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Cebraspe realizará o concurso utilizando o método Cespe de seleção.

As inscrições para o concurso público serão feitas somente via internet, no endereço eletrônico da empresa responsavél pelo concurso (http://www.cespe.unb.br/concursos/pjc_mt_17_delegado) que será ativado no período entre 10 horas do dia 27 de março de 2017 e 18 horas do dia 02 de maio de 2017 (horário oficial de Brasília-DF). A taxa é de R$ 180,00.

O salário inicial é de R$ 19.316,49 com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As vagas serão criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, da Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

O delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, destacou a importância da realização do concurso, diante do quadro deficitário de delegados no Estado de Mato Grosso, um total de 234 autoridades policiais na ativa. "Temos cerca de 50 cidades sem delegado e vários delegados da ativa aptos a se aposentarem. Então, esse concurso é uma necessidade urgente, pois precisamos desses profissionais no quadro de servidores da Polícia Civil", afirmou.

O concurso obedecerá seis fases. São elas: 1ª fase - provas escritas objetivas e dissertativas, ambas de caráter eliminatório e classificatório; 2ª fase - prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório; 3ª fase - exames de saúde, de caráter eliminatório; 4ª fase - teste de aptidão física, eliminatória; 5ª fase - avaliação psicológica, eliminatória; 6ª fase- investigação social, eliminatória.

Para concorrer ao cargo de delegado de polícia substituto da PJC, o candidato precisa ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As atribuições do cargo consistem em dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar e controlar as atividades administrativas, logísticas e operacionais da unidade de sua direção; cumprir as funções institucionais de Polícia Judiciária Civil; instaurar e presidir inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos policiais, administrativos e disciplinares; planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística policial, as operações no combate efetivo à criminalidade, na área de sua competência; entre outros deveres e atribuições do cargo.

Confira na íntegra o Edital n° 01, de abertura do concurso.