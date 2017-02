A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Defesa Civil, informa que a ponte sobre o Rio Coxipó, Professor Benedito Figueiredo, que interliga o bairro Jardim Califórnia – Beira Rio, com a Avenida Engenheiro Quidauguro Fonseca, no bairro Coophema, será interditada por tempo indeterminado.

Conforme relata o coordenador do órgão, Paulo Wolkmer, a ponte não apresenta problemas na estrutura, todavia já estava sendo monitorada pelos engenheiros técnicos por processo de “desbarrancamento” iniciado em novembro do ano passado.

Segundo ele, a ponte teve a situação piorada devido à cheia no Rio Coxipó - alertada pela Defesa na última terça-feira (14). “Em função da cheia, de ontem para hoje constatamos acréscimo no desbarrancamento. Nessa quinta-feira (16), após diversas aferições e monitoramentos realizados no local, a Defesa Civil concluiu que após ás 20h, quando estão prevista novas chuvas, a ponte poderá sofrer novo desbarrancamento e ter sua cabeceira destruida”, frisou o coordenador.

A prefeitura de Cuiabá que já estava em alerta, informou que além da Defesa Civil, a secretaria de Mobilidade Urbana – Semob está na ponte e irá desviar o trânsito para a Fernando Corrêa da Costa e Beira Rio. Segundo o Diretor de Trânsito da Semob, Michel Diniz, a orientação é para que aos motoristas não trafeguem em direção ao local, ressaltou também que Agentes de Trânsito já estão na ponte. O objetivo é que a segurança dos condutores seja garantida.

“A interdição acontecerá pontualmente no horário já especificado e os agentes se manterão em atividade orientando e desviando os condutores para que não ocorra nenhum acidente no local”, pontuou.

O prefeito Emanuel Pinheiro, reforçou que as secretárias de Meio Ambiente e Obras, também estão à disposição para prestar os atendimentos necessários, visando sempre o cuidado com o cidadão. Ele ainda enfatizou que embora a interdição seja por tempo indeterminado, não poupará esforços para que o mais breve possível a ponte seja devolvida aos cuiabanos.

“Já estávamos em alerta, agora redobraremos os cuidados. Estamos em um dos períodos mais chuvosos do ano e essa interdição demonstra que a Defesa Civil está a postos para impedir que o pior aconteça. Agora garanto que iremos trabalhar com afinco para a população receba esse ponto de acesso om mais breve possível sem que ela represente risco para a população cuiabana”, frisou.