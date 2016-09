O governador do Estado, Pedro Taques (PSDB), visitou na última terça-feira (30.08) as obras do Centro de Detenção Provisória de Jovens e Adultos em Várzea Grande, que deve ser concluído até março de 2017. A informação é do governador Pedro Taques.

“Estamos construindo em Várzea Grande um Centro de Detenção Provisória de Jovens e Adultos. Esta será a maior unidade prisional de Mato Grosso, com a previsão de 1.008 vagas, podendo ser ampliado para 1,5 mil vagas”, disse o governador na sua rede social Facebook.

A obra, que estava paralisada desde 2008, faz parte de um convênio entre o Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), e o Governo de Mato Grosso. Serão investidos R$ 27 milhões, sendo R$ 6 milhões de responsabilidade estadual.

Conforme o Estado, a ordem de serviço foi dada em março deste ano, os serviços de fundação e terraplanagem já foram conclusos. Os trabalhos estão concentrados na execução dos prédios em que funcionarão os raios, departamento administrativo, alojamentos, sala de controle de revista, dentre outros setores.

Também estão sendo construídas unidades em Peixoto de Azevedo e Porto Alegre do Norte. Também está em andamento a licitação para a construção de uma unidade em Sapezal.

“Estamos cumprindo nosso compromisso melhorar a qualidade e aumentar as vagas do sistema penitenciário de Mato Grosso. Acreditamos que o investimento neste setor se reflete em mais segurança para a nossa sociedade”, diz trecho da publicação de Taques.