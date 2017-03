Município de Canabrava do Norte

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte (a 1.132 km de Cuiabá) abriu Processo Seletivo Simplificado para preencher 96 vagas e mais cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, os salários variam entre R$ 937,99 a R$ 1.999,66. As inscrições são gratuitas e estão previstas para iniciar na próxima segunda-feira (20.03) com termino no dia 31 de março.

Conforme a Prefeitura, as vagas são para as seguintes funções: professor (23 vagas sendo três para PNE), agente administrativo (duas vagas), agente fiscalizador (seis vagas sendo duas para PNE), agente operador (uma vaga), assistente de saúde (uma vaga), técnico de enfermagem (16 vagas sendo duas para PNE), técnico de ortopedia (uma vaga), técnico de radiologia (uma vaga), técnico de segurança do trabalho (uma vaga), operador de máquinas (três vagas), eletricista (uma vaga), apoio administrativo educacional (cinco vagas), motorista para transporte escolar (11 vagas), merendeira (seis vagas sendo um para PNE), serviços gerais (17 vagas sendo quatro para PNE), e mecânico (uma vaga).

Os profissionais vão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais.

A prova será aplicada em 02 de abril de 2017. Além disso, alguns candidatos terão que realizar provas prática (para os cargos que exigirem conforme consta no edital) no dia 09 e 10 de abril, e ainda serão submetidos avaliação de currículo.

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado da prova objetiva e análise de currículo serão divulgados dia 13 de abril.

Clique Aqui e confira o edital.