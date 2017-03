A Prefeitura de Cáceres (220 km de Cuiabá) lançou Processo Seletivo Simplificado para preencher 110 vagas e mais cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, os salários variam entre R$ 959,30 a R$ 4.385,98. As inscrições são gratuitas tendo seu início no próximo dia 07 de março e se encerrando no dia seguinte, dia 08.

Conforme a Prefeitura, as vagas são para as seguintes funções: auxiliar de serviços gerais (21 vagas), assistente administrativo (38 vagas sendo duas para PNEs), educador físico (duas vagas), enfermeiro (seis vagas), farmacêutico (quatro vagas), fisioterapeuta (duas vagas), maqueiro (quatro vagas), médico clinico geral (quatro vagas), motorista (cinco vagas), psicólogo (quatro vagas), médico psiquiatra (uma vaga), técnico de enfermagem (15 vagas sendo um para PNE), terapeuta ocupacional (duas vagas) e ondotólogo (duas vagas).

Os profissionais vão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas das 7h30 às 17h30, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na avenida Getúlio Vargas, s/nº - bairro Vila Mariana.

Conforme o edital, os candidatos serão submetidos à entrevista e avaliação de currículo. A entrevista será realizado no dia 15 de março.

O resultado será divulgado no dia 17 de março. A convocação dos melhores classificados se inicia em 20 de março.