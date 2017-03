Reprodução Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento (a 32 km de Cuiabá) abriu nesta quarta-feira (15.03) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preencher 32 vagas e mais cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, os salários variam entre R$ 937,00 a R$ 2.424,47. As inscrições são gratuitas e estão previstas para encerrar 00h00 de domingo (19.03).

Conforme a Prefeitura, as vagas são para as seguintes funções: motorista (12 vagas sendo que 11 para o transporte escolar), apoio administrativo educacional (sete vagas), serviços gerais (seis vagas), vigia noturno (cinco vagas), assistente social (uma vaga), psicólogo (uma vaga). Além de cadastro de reserva nas áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Secretaria de Obras do município.

Os profissionais vão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site da empresa organizadora. Clique Aqui e realize sua inscrição.

A prova será aplicada em 09 de abril de 2017, sendo que o local e hora será publicado até o dia 28 de março de 2017, no site da empresa organizadora.

Conforme o edital, os candidatos ainda serão submetidos à entrevista e avaliação de currículo.

O resultado final do Teste Seletivo Simplificado da prova objetiva e análise de currículo serão divulgados dia 15 de maio.

Clique Aqui e confira o edital.