Uma colisão entre uma carreta e uma caminhonete Hilux matou um adulto de 35 anos e uma criança de quatro na manhã desta sexta-feira (19.05) na BR-364 no município de Jangada (74 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Rota do Oeste, o acidente aconteceu por volta de 12h55 nas proximidades da mecânica Xarope no município. As vítimas que ainda não foram identificadas ficaram presas ás ferragens.

A pista ficou totalmente interditada para o tráfego. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate dos corpos.