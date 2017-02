Rafaella Zanol Secid-MT Trincheira do Verdão

A Secretaria de Estado das Cidades (Secid) informou nesta segunda-feira (06.02) que as fortes chuvas do fim de semana prejudicaram a programação dos trabalhos de fresagem e recapeamento da parte interna da Trincheira Verdão/Santa Isabel, localizada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. O local continua interditado parcialmente para conclusão dos serviços nesta segunda e terça-feira (06 e 07.02).

A interdição vem sendo promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá. De acordo com o secretário adjunto de Obras da Baixada Cuiabana da Secid, Josemar Sobrinho, as restrições de tráfego na trincheira serão pontuais. Na manhã dessa segunda-feira (06.02), o bloqueio acontece na pista sentido bairro Cidade Verde-Santa Rosa, sendo liberada até às 12h.

Ainda na segunda, o fluxo do sentido contrário (Santa Rosa-Cidade Verde) será interrompido em meia pista a partir das 13h, para execução de fresagem e será aberto ao tráfego de veículos antes do horário de maior movimentação nas vias. Na terça-feira (07.02), às 8h o bloqueio volta a acontecer para conclusão dos serviços.

A necessidade de reparo das inconformidades foi detectada pela Comissão de Recebimento Definitivo de Obras, da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), durante o processo final de recebimento da construção. Os reparos são executados pela empresa Métrica Construções, responsável pela obra, sem custo ao Estado. São aproximadamente 15 pontos para serem ajustados, ao longo dos 632 metros de extensão da estrutura.

Cerca de 35 mil veículos trafegam pela trincheira, por dia. Sobrinho explica que os serviços acontecerão parcialmente, para gerar menos impacto e transtorno aos cuiabanos. “O bloqueio das pistas na parte de baixo da obra ocorrerá somente nesses dois dias, porém o tráfego fica liberado normalmente nas marginais. Após a execução das correções das patologias, a secretaria dará continuidade ao processo de recebimento definitivo da Trincheira Verdão”, pontuou.

Histórico - A trincheira foi finalizada em agosto de 2016, porém o termo de recebimento provisório só foi assinado em outubro após a finalização da auditoria no contrato, que gerou economia na obra de R$ 1,2 milhão. A construção havia sido orçada em R$ 26 milhões e ao final dos serviços ficou com o valor de R$ 24,8 milhões.