Uma idosa e uma criança de três anos, que residem em Várzea Grande, foram internadas em um hospital no município de Cáceres (a 220 km de Cuiabá) após sofrerem um acidente automobilístico na rodovia MT-170, próximo ao município de Curvelândia (a 278 km de Cuiabá). O fato ocorreu no último sábado (25.02).

De acordo com informações da Polícia, por volta das 15h30, as vítimas seguia pela rodovia em um veículo, modelo Fiat Uno, sentido ao Distrito de Vila Cabaçal. A condutora do carro, uma mulher de 37 anos, perdeu o controle, capotou ao sair da pista, e em seguida caiu em uma represa.

A Polícia informou que a motorista e dois filhos dela (ambos adolescentes) conseguiram sair do veículo, porém a sua mãe de 61 anos e sua filha de três anos ficaram presas no carro por meio do cinto de segurança. Um morador da região mergulhou na represa e conseguiu cortar o cinto de segurança, soltando a idosa e a criança.

As duas vítimas foram resgatadas e levadas para uma unidade de saúde em Cáceres.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.