Reprodução Carnaval em Nossa Senhora do Livramento inicia nesta sábado (25)

O tradicional Carnaval de Nossa Senhora do Livramento (32 km de Cuiabá), inicia neste sábado (25.02) e segue até segunda-feira (27.02). Este ano a prioridade na folia de Momo dos ‘papa bananas’ será o quesito ‘Segurança’. A garantia foi dada pelo coordenador geral do Banana-Folia/2017, Eduardo Sávio de Oliveira e pelo prefeito da cidade, Silmar de Souza (PSDB).

Segundo Sávio, “desde janeiro começamos a buscar um grande aparato policial. De lá pra cá fechamos todas as parcerias possíveis com as Polícias Civis, Militar, Brigadeiros do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Todos irão disponibilizar contingentes para proporcionarmos segurança para os foliões que deverão pular o carnaval em Livramento”, destacou.

Para que não ocorram dissabores e coloque em risco o carnaval a exemplo de 2015, época do cancelamento da folia de Momo, o projeto do Carnaval Popular ‘papa banana’ foi muito debatido até a aprovação pelo Corpo de Bombeiros. “Debatemos muito e seguimos a risca os critérios repassados pelo Corpo de Bombeiros.”

Ainda conforme o coordenador, para que tudo transcorra bem, todos os envolvidos na folia participaram das discussões, os projetistas, engenheiros e organizadores do evento. Juntos também com os barraqueiros e comissão do Carnaval discutiram todas as atribuições que foram dadas.



A 23ª edição do Carnaval Banana-Folia de Livramento acontece na Praça Fernando de Barros, popularmente chamada de Praça de Eventos, nos dias: 25, 26 e 27 de fevereiro, com bailes a partir das 22h e término as 3h30. A entrada é gratuita.

A expectativa da organização é reunir mais de seis pessoas por noite, e no domingo haverá matinê para a criançada com início às 18h. As bandas: Alto Astral e Flor de Lis se intercalam no palco durante os três dias de festa. Como repertório, muitas marchinhas, axé e samba enredo. Para tanto, ampla estrutura foi montada; com palco, banheiros químicos, área de alimentação e espaço para crianças. (Com Assessoria).