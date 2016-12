Oitenta e sete candidatos deferidos no concurso público da Procuradoria Geral do Estado (PGE-MT) foram convocados para a prova oral e apresentação de títulos, na Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT), em Cuiabá. A terceira fase compõe o certame para provimentos de cargos na carreira de procurador do Estado.

A prova será aplicada por uma banca examinadora formada por cinco membros, entre os dias 07 e 09 de janeiro de 2017.

A relação dos candidatos consta nos Editais nº 11/2016 (Resultado da Inscrição Definitiva - Após Recurso), e n° 12/2016 (Convocação para prova oral), publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (22.12).

De acordo com a Comissão do Concurso, as respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis por meio de link específico e de acesso individual, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), por sete dias.

Somente farão o exame e apresentarão títulos aqueles candidatos que tiveram a inscrição definitiva deferida, conforme critérios estabelecidos nos Capítulos VI e VII, respectivamente, do Edital de Abertura de Inscrições nº 1/2016. Já os demais candidatos estão excluídos do certame.

Na avaliação da prova serão observados os seguintes critérios: o domínio de conhecimento jurídico, o emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

Conforme Anexo Único do Edital nº 12, os convocados devem se apresentar com 30 minutos de antecedência na ESA/OAB-MT, situada na 2ª Avenida Transversal, s/n, Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Outros detalhes sobre os editais podem ser consultados aqui.