Um caminhão carregado com bois ficou “inclinado” após algumas tábuas quebrarem de uma ponte sobre o rio Braço Dois, na MT-208, no município de Nova Guarita (a 197 km de Sinop). O fato ocorreu no último final de semana.

De acordo com o portal Só Notícias, o motorista contou a polícia militar que teria errado as tábuas do trilho central ponte, e por isso as madeiras da lateral não suportaram o peso e quebraram. O caminhão inclinou e ficou encostado na proteção da lateral da travessia.

O veículo foi amarrado com algumas correntes e cabos de aço para que não caísse no rio, e em seguida retirado com auxílio de uma máquina.

Conforme o portal, este é o segundo acidente envolvendo veículos de carga na região. Uma carreta Volvo, que transportava uma escavadeira, ficou “pendurada” em uma ponte de madeira, sobre o rio Batistão, na MT-410, entre os municípios de Nova Guarita e Peixoto de Azevedo, no último dia 17 deste mês.