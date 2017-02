Rodrigo de Oliveira/Caixa Agências da Caixa mudam horários para garantir saque do FGTS de contas inativas

Para atender os cidadãos que irão retirar pagamentos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa modificou os horários de atendimento nas agências. A partir desta quarta-feira (15.02) até a próxima sexta-feira (17.02), todas as agências do banco irão abrir duas horas mais cedo para atender os trabalhadores.

O banco criou ainda um serviço específico no site. No endereço, as pessoas podem verificar se possuem contas contempladas, o valor que têm a receber, a data do saque e os canais disponíveis para o pagamento.

Além disso, há a opção do Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 726 2017. Os cidadãos precisam informar, em ambos os canais de atendimento, o número de de CPF e PIS/PASEP (NIS).

A Caixa vai abrir algumas agências também nos sábados para solucionar dúvidas, regularizar cadastros e fazer o cadastramento de senha do Cartão do Cidadão. A relação das agências está disponível no site da Caixa. Confira o calendário:

Fevereiro: dia 18, das 9h às 15h

Março: dia 11, das 9h às 15h

Maio: dia 13, das 9h às 15h

Junho: dia 17, das 9h às 15h

Julho: dia 15, das 9h às 15h

Contas inativas - Todo trabalhador que teve um contrato de trabalho finalizado até 31 de dezembro de 2015 e possua saldo nessa conta poderá efetuar o saque. É possível ter mais de uma conta inativa, já que todo contrato com carteira de trabalho assinada tem uma conta de FGTS vinculada.