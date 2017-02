VG Notícias

O deputado estadual e presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB) acompanhou o governador, Pedro Taques (PSDB) nas visitas a décima edição do projeto Ribeirinho, em Barão de Melgaço, e voltou a defender as discussões na Casa de Leis.

“Os projetos do Estado tem que ser discutido na Assembleia e nós vamos estarmos abertos para isso, embora, algumas discussões sejam polêmicas e desgastantes para os políticos. Uma delas é a lei complementar do Teto, eu sou a favor da discussão”.

O deputado elogiou a ação itinerante do governo e acredita que é uma forma de estar perto da população.

“É uma forma do Poder Público vir até o cidadão. Essas pessoas tem dificuldade de locomoção. Elas moram ao longo do Pantanal, do Rio Cuiabá. Através desse projeto, o governo está trazendo cidadania, onde eles podem ter atendimento médico”.

As sessões itinerantes também farão parte da AL, promessa de campnha de Botelho. “As sessões itinerantes vão aproximar do cidadão, pegar as ideias que as pessoas comuns têm e que possam ser concretizadas. Nosso objetivo é estar junto com o povo”.