A Secretaria de Cultura Esporte e Turismo de Cuiabá alinhou nessa quinta-feira (16.02) com a Associação de Comerciantes da Praça da Mandioca, os últimos detalhes para o carnaval 2017. Seguindo as orientações do Ministério Público Estadual (MPE) e do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), o secretário-adjunto de Cultura, Junior Leite, falou dentre outros assuntos, sobre a segurança do evento, shows, horários e comercialização de alimentos bebidas.

Segundo ele, a determinação é para que a pasta ancore cuidados especiais ao local, por se tratar de um ambiente de moradias e ainda ser o berço da cuiabania com um grande número de frequentadores.

“Em respeito aos moradores, clientes e comerciantes colocaremos um Trio Elétrico na Avenida Mato Grosso, direcionado para a Praça da Mandioca. No centro dela, haverá um tablado para receber bandas regionais que apresentarão marchinhas carnavalescas. Dessa forma, manteremos a tradição cultural do lugar com respeito a todos os envolvidos”, frisou Junior Leite.

Na reunião, o adjunto também explicou que a Prefeitura proibirá por meio de decreto à comercialização de bebidas em garrafas de vidro. A medida será para garantir maior segurança aos foliões e deverá ser aplicada nos três locais oficiais de festa.

“Este ano, a Prefeitura e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo não estão medindo esforços para realizar um grande Carnaval. Faremos uma festa organizada, segura e com custo zero aos cofres públicos. E esse tipo de encontro com as associações, e ainda o apoio recebido delas só fortalece o diálogo entre poder público e população,” finalizou.