Após problemas no portal, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) adiou para terça-feira (21.02) o início das matrículas de novos alunos e transferências para o ano letivo de 2017 em 381 escolas estaduais - que encerraram o ano letivo de 2016 em 31 de janeiro de 2017.

Hoje (20.01) era o primeiro dia para pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos confirmarem, via web, a solicitação de matrícula de seus filhos na rede estadual de ensino público, mas o processo teve que ser adiado em razão de problemas na rede de internet da Seduc.

“Como o sistema apresentava instabilidade, a Seduc decidiu adiar o início das matrículas, para que todos os problemas sejam sanados”, diz trecho da nota da Seduc.

Vale lembrar que pais relataram ao VG Notícias que link no portal da Seduc/MT que deveria encaminhar os pais para concluir o processo de matrícula está direcionando para a página principal da Secretaria ou ficando fora do ar.

Matriculas via internet - De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT), a efetivação da matrícula somente pode ser feita via web, por meio do portal oficial da pasta de terça (21) até a sexta-feira (24.02).

O horário de atendimento para matrículas nas escolas que atendem três turnos será das 8h às 20h, e nas que atendem dois turnos será das 8h às 17h30.

Segundo a pasta, o procedimento é obrigatório para alunos novos que não constam no quadro das escolas da Rede Estadual, alunos na condição de transferidos das Redes Estadual, Federal, municipal e particular e alunos com cadastro na situação de desistente e abandono.

A matrícula web é uma aposta do governo do Estado para acabar com as filas nas unidades escolares em busca de vaga para alunos. Com informações da Seduc/MT