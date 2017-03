Derik Bueno ex-técnico do Operário Esporte Clube, Eder Roberto Taques

O ex-técnico do Operário Esporte Clube, Eder Roberto Taques foi nomeado em cargo comissionado na Prefeitura de Várzea Grande.

De acordo com ato nomeação, publicado na edição desta quinta-feira (16.03) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), Eder voltou a ser nomeado no cargo em comissão de Coordenador de Limpeza de Resíduos Sólidos - DNS 4, da Secretaria Municipal de Serviços Público e Mobilidade Urbano.

Taques ocupou o cargo comissionado de junho de 2016 até 08 de fevereiro deste ano, quando deixou a função para ser técnico Clube Esportivo Operário Várzea-grande (CEOV) que disputa o Campeonato Mato-Grossense. Porém, ele deixou o time no dia 21 de fevereiro, após três jogos à frente do Chicote da Fronteira.

Eder Taques irá ganhar salário de R$ 2 mil, mais R$ 1,5 mil de verba indenizatória, pelo desempenho de suas funções na Secretaria Municipal.