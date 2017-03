Era o começo da década de 60 quando Natalina Figueiredo da Costa, moradora do Distrito de Nossa Senhora da Guia (25 km de Cuiabá), foi para a escola pela primeira vez. Naquele tempo, marcado pelo difícil acesso à educação, uma vez que boa parte das crianças e adolescentes pobres tinham que trabalhar para ajudar no sustento da família, a Escola Estadual Filogônio Correa foi, por três anos, a segunda casa de Natalina, hoje com 68 anos de idade.

“Naquela época era tudo muito difícil. Todo mundo morava longe e tínhamos que trabalhar a semana inteira na roça. Fora isso, a gente não tinha condições de comprar os materiais escolares. Para estudar, a gente tinha que ganhar essas coisas e daí sim, a gente estudava”, contou a aposentada nesta quinta-feira (16.03), durante a solenidade de inauguração do novo prédio da escola.

Por ter sido uma das primeiras alunas da EE Filogônio Correa, dona Natalina participou do evento ao lado do governador Pedro Taques e do secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon. “Para mim é uma emoção muito grande estar aqui hoje, porque eu não terminei os estudos, mas meus filhos estudaram aqui e meus netos vão aproveitar todo esse espaço”, disse, emocionada.

Outra moradora do Distrito da Guia que tem história com a escola é a artesã Angelina Ferreira da Silva, 61. Na década de 70 ela trabalhou na limpeza do prédio, passando, anos depois, pelos cargos de merendeira, auxiliar, técnica e, após concluir os estudos e se formar no ensino superior, secretária da unidade.

“É emocionante e muito gratificante ver essa escola hoje assim. Eu tinha tanta vontade de trabalhar na escola nova, esperava e sonhava com isso desde a década de 90, toda a comunidade da Guia desejava vivenciar esse momento. Lembro que a nossa escola era a 23° na lista para ser construída e olha quanto tempo demorou. Hoje, finalmente, esse sonho foi realizado”, observou.

Gustavo de Oliveira tem apenas 16 anos e só conhece a história de sua escola através das memórias de pessoas como Natalina e Angelina. Mesmo jovem, ele sabe o valor e a importância do novo espaço. “Agora temos biblioteca, laboratório de informática e outras salas onde poderemos estudar, o que não existia no prédio antigo. O sentimento hoje é de alegria. Eu me sinto privilegiado por estudar nessa escola”, afirmou o estudante, que cursa o 2° Ano do Ensino Médio.

O colega Vitor Hugo Correia Pereira, 16, está no 3° Ano e já se prepara para tentar o ingresso numa faculdade de medicina. Para ele, o ambiente escolar é determinante para melhorar a aprendizagem dos alunos. “Acho que tudo depende do esforço do próprio aluno, mas estudar em um espaço como esse, com boa estrutura e qualidade, faz toda diferença. Por isso estou feliz e achando muito legal nossa nova escola”.

Pró-Escolas

A escola construída no modelo Padrão-Seduc tem 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala dos professores, laboratório de informática, biblioteca, quatro banheiros e dois vestiários femininos e masculinos, praça de recreação e urbanização, cozinha e refeitório, instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico, além de instalações hidrossanitárias e elétricas. O prédio possui, ainda, quadra poliesportiva coberta, com arquibancada. O valor total da obra é de R$ 4,5 milhões e faz parte do Programa Pró-Escolas.