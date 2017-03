Após 20 dias preso, o advogado Valdir Miquelin, 50 anos, foi solto nessa quarta-feira (08.03), após ter seu pedido de liberdade acatado pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Gilberto Giraldelli.

Miquelin foi preso em 17 de fevereiro deste ano, com duas menores em um motel na avenida Miguel Sutil, na Capital. Aos policiais, ele confessou que manteve relações sexuais com a menina de 15 anos na frente da menor de 12.

Solto, o advogado terá que responder por processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB/MT). Ontem, o Conselho Seccional da Ordem aprovou o afastamento dele da função de conselheiro suplente.

Segundo o presidente da OAB/MT, Leonardo Campos, Miquelin pode vir a ser suspenso. “A OAB-MT, tão logo tenha acesso a integralidade do processo criminal instaurado em face do advogado Valdir Miquelin, vai instaurar em âmbito interno o competente processo disciplinar, que poderá culminar com a suspensão preventiva do referido advogado”.