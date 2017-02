Desde o dia 15 de fevereiro estão abertas as inscrições para a primeira corrida VG Run 2017. O evento é organizado pela Mais Comunicação, em parceria com o site VG Notícias.



A corrida será realizada em 14 de maio deste ano, véspera do aniversário de 150 anos de Várzea Grande. Para o percurso da corrida foi escolhida a “bucólica” Passagem da Conceição, local que vem crescendo e é aposta do município para novos investimentos.



A largada será no centro do Distrito da Passagem da Conceição, e seguirá sentido avenida Mário Andreza e Chapéu do Sol, retornando e com chegada no mesmo lugar da saída, perfazendo dois percursos diferentes uma para prova de 5km e outra para 10km. O percurso foi homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela Federação Mato-Grossense de Atletismo.



As inscrições são limitadas a 1.500 participantes, divididos nas provas de 5 e de 10 quilômetros, e encerram em 15 de abril de 2017, ou até o preenchimento total das vagas. “Após esta data, se ainda houver vagas, poderão ser prorrogadas, a critério da organização da corrida” diz regulamento.



O valor da inscrição será por lote, sendo o primeiro, iniciado em 15 de fevereiro de R$ 65,00, e o segundo lote a partir de 16 de março a 15 de abril de 2017, no valor de R$ 75,00.



Vale destacar, que serão premiados os três primeiros lugares de cada faixa etária com medalhas diferenciadas, nas provas de 5km e 10 km.

Clique e confira regulamento.



Clique e faça sua inscrição, aproveite o primeiro lote!