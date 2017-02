Reprodução

O Ministério Público Estadual (MPE), investiga, por meio de inquérito civil, a não execução das obras de reforma da Base Comunitária da Polícia Militar do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

De acordo a portaria instaurada pelo promotor de Justiça, Henrique Schneider Neto, da 8ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, foi encaminhado via Ouvidoria, uma denúncia informando que a Base Comunitária da Polícia Militar do bairro Jardim Vitória, necessita de reformas e até o momento as obras não foram iniciadas. A obra seria de responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/MT).

Conforme a denúncia, em 2015 houve uma reunião denominada “Pacto pela Vida”, realizada pela Secretaria de Segurança Pública, em Cuiabá, em que foi discutida a reforma na referida Base Comunitária, porém, até hoje, as obras não se iniciaram, fato que poderá acarretar prejuízos no local, que por ocasião da proximidade do período de chuvas, os equipamentos eletrônicos que guarnecem a base, poderão ser danificados.

“Sendo assim, INSTAURA-SE o presente INQUÉRITO CIVIL, conforme disposições da Resolução nº 23/2007/CNMP, bem como da Resolução nº 10/2007/CSMPMT, objetivando acompanhar a execução de obras de reforma da Base Comunitária da Polícia Militar do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá”, diz trecho do inquérito.

Outro Lado – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que ficou de enviar uma nota sobre a denúncia, porém, até o fechamento da matéria o pronunciamento da pasta não foi enviado.