VG Notícias

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM), afirmou durante entrevista concedida nessa segunda-feira (15.05) ao que o município tem aproximadamente oito mil habitações para serem entregues.

Segundo o secretário, 38 conjuntos que estão com as obras paralisadas poderão ser retomadas ainda em 2017 pelo governo Federal.

“Isso é um processo de maturação em relação as demais casas que temos que entregar, 38 conjuntos habitacionais" disse ao citar como exemplo o Residencial Padre Aldacir José Carmiel (região do São Matheus), e o Jequitibá, que são mais de 900 casas, "no total tem algo parecido em torno de quase oito mil habitações para serem entregues no município de Várzea Grande” completou.

Segundo o secretário, as obras destes residenciais estavam paralisadas, devidos aos problemas financeiros que atravessam o Brasil. Sobre a continuidade das obras, Jaime garantiu que a prefeita Lucimar Campos (DEM) está se empenhando em cobrar do Governo Federal a retomada e conclusão dos empreendimentos no município. “A prefeita está em cima, cobrando do Governo Federal, dos órgãos executores da obra para concluirmos esses conjuntos”, disse.

Conforme Jaime, nos próximos dias serão entregues 655 casas, no entanto, o empreendimento não depende da Prefeitura. “É bom que se esclareça! Essa obra é do governo Federal, o governo está executando o Padre Aldacir, o Jequitibá e outros, são quase oito mil habitação que aos poucos estão sendo retomadas, haja vista, que nos próximos dias serão entregues mais 655 casas, essas entregas não dependem da Prefeitura, dependem das conclusões das obras, de contrato e de projeto de vistoria que é feita pelos órgãos executores das obras”, concluiu.