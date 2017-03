As pessoas que estão à procura de uma oportunidade de trabalho devem procurar, nesta semana, os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no município em que moram. O órgão é vinculado à Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT) e disponibiliza 701 vagas de emprego para diversas áreas no estado.

As vagas estão distribuídas em 22 municípios. Entre eles, os que mais ofertam são Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) com 245 vagas, Diamantino (188 km de Cuiabá) com 107 oportunidades e Cuiabá com 85.

Das 85 vagas ofertadas na capital mato-grossense, cinco são direcionados para pessoas com deficiência (PCD), e 60 são para auxiliar de cobrança. Também estão disponíveis vagas para administrador, atendente balconista, consultor de viagem, contador, engenheiro eletricista, funileiro de automóveis, mecânico, montador de móveis de madeira, operador de empilhadeira, entre outros.

Já para as Pessoas com deficiência (PCD), as áreas disponíveis são para almoxarife (1), atendente de lojas (1) e operador de vendas (3), todas estas não exigem experiência registrada em carteira de trabalho.

Sine - Os interessados devem procurar uma unidade mais próxima da residência, portando documentação pessoal, carteira de trabalho e currículo. Em Mato Grosso, são 27 unidades do órgão, espalhadas em 26 municípios.

Em Cuiabá, são duas unidades de atendimento, uma no Sine Matriz, próximo ao Pronto-Socorro, no Centro, aberta das 7h30 às 13h30, e a unidade no Ganha Tempo da Praça Ipiranga, das 7h30 às 17h30. Em Várzea Grande, também há uma unidade do Ganha Tempo no Várzea Grande Shopping, com atendimento das 10h às 19h.