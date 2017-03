O Governo do Estado autorizou a convocação de 115 aprovados no concurso da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), realizado em 2014. Os convocados deverão ocupar funções de extensionista rural, pesquisador assistente, extensionista social, assistente administrativo, auxiliar de pesquisa e técnico em administração sistêmica. Os cargos são para nível superior e médio em nove cidades do estado. A convocação deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) neste mês de março.

Durante o concurso público foram aprovados 225 candidatos, restando 115 pessoas para a segunda chamada. Deste total, 100 aprovados são para nível superior e 125 para nível médio, obedecendo a classificação do resultado final. Os contratados vão ter uma jornada de trabalho de 40 horas e o contrato de trabalho será regido pelos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

As vagas foram disponibilizadas para as áreas de medicina veterinária, engenharia agronômica, economia doméstica ou serviço social, ciência da computação, assistente administrativo, técnico em agropecuária ou agrícola, pesquisador, assistente e técnico em laboratório ou técnico em química. Os aprovados vão ocupar os cargos nas regiões de Cuiabá, Cáceres, Barra do Garças, Barra do Bugres, Juína, Rondonópolis, Alta Floresta, São Félix do Araguaia e Sinop.

O presidente da Empaer, Layr Mota da Silva, ressalta que com a contratação de novos servidores a intenção da empresa é passar de 35 mil para 70 mil atendimentos ao agricultor familiar por ano, ampliando em 50% o trabalho da assistência técnica e extensão rural e pesquisa no estado. “Com toda dificuldade financeira o governador Pedro Taques valoriza o trabalho do agricultor familiar que é responsável por mais de 70% dos alimentos consumidos em Mato Grosso”, enfatiza.

De acordo com Layr, os candidatos aprovados no concurso vão receber capacitação na Escola de Governo e serão treinados para a devida função que vão executar na empresa. Ele lembra que hoje o estado possui 104 mil agricultores familiares, que estão presentes em 76% dos estabelecimentos rurais, gerando emprego e renda. “Com a contratação de novos servidores a Empaer vai contar com uma força de trabalho de 676 servidores”, comenta.

O prazo de validade do concurso público da Empaer foi prorrogado em 2016, por mais dois anos e seria expirado em maio de 2018. Outras informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Empaer (65) 3613-1718.