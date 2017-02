VG Notícias Vereadores! Para que servem?

por Edina Araújo*

Um dos poderes mais importantes dos vereadores é o de fiscalizar tudo o que o Poder Executivo municipal faz, principalmente na aplicação de recursos que serão investidos no município, da forma como está previsto na lei orçamentária aprovada. Porém, particularmente em Várzea Grande, é a única coisa que eles não fazem.

Eleitos com o discurso que irão trabalhar em prol da sociedade, mas quando se elegem, a primeira coisa que fazem é correr atrás de cargos para seus familiares e apaniguados políticos. Basta ver a lista de indicados de irmãos, cunhados, filhos etc... de vereadores. Depois de cabos eleitorais e assim por diante.

Se sairmos as ruas e indagarmos a população sobre quais e quantos projetos de lei os vereadores de Várzea Grande apresentaram para favorecer a sociedade, dificilmente alguém saberá responder. E não é pela ignorância da pessoa, mas porque não tem. Alguns projetos foram apresentados, aprovados e sancionados, mas não são aplicados e não há fiscalização. Destes, existem inúmeros na Casa de Leis. Para se ter uma ideia, na gestão do então vereador Maninho de Barros, ele apresentou um projeto para que fosse proibido atender celular dentro de agências bancárias para evitar a popular “saidinha” de banco. Lei que funciona muito bem em Curitiba, Paraná. Foi aprovado e sancionado ainda pelo então prefeito Murilo Domingos (PR) e nunca saiu do papel. Nem as agências bancárias foram notificadas sobre a tal lei. Outro projeto que foi muito debatido é o Lei da Vida, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, estes são apenas dois exemplos, mas tem muitos outros.

O que a população talvez não saiba é que para aprovar um projeto de lei existem muito gastos, e quem paga por isso somos nós cidadãos.

Na última eleição, em 02 de outubro, foram eleitos 21 vereadores, destes, nove novatos, sendo que dois já haviam sido suplentes e assumido a vaga temporariamente. É lamentável, mas vereador em Várzea Grande tem pouquíssima serventia para a sociedade. Não apresentam nenhum projeto de interesse da coletividade que seja relevante, a não ser indicações do tipo tapa-buraco, mudança de nome de rua etc... que são atribuições e obrigação do Poder Executivo municipal, que não haveria nem necessidade de indicação. Mais um gasto para o bolso do contribuinte.

O custo é muito alto para sociedade manter um vereador que passa os quatro anos apenas correndo atrás de benesses para si próprio ou para seus familiares. São subservientes ao Poder Executivo, os projetos encaminhados à Casa de Leis sequer são discutidos, nem mesmo entre eles, pois tudo que chega a ‘toque de caixa’ entra na mesma sessão e na maioria das vezes, nem o próprio vereador tem conhecimento de causa do que está votando. É vergonhoso o nível de atuação dos parlamentares várzea-grandenses.

Eles já começam o mandato atrelados ao Poder Executivo, durante o processo eleitoral, a maioria recebe recursos e materiais de campanha do candidato a prefeito. Como ter isenção para exercer seu papel constitucional se já durante a campanha começa devendo favores? Fica aqui a sugestão para que o eleitor cobre de seu vereador ações relevantes para o município e acompanhe a atuação do parlamentar na Câmara. Quem sabe assim, os vereadores respeitem o voto que receberam nas urnas e trabalhem em favor de Várzea Grande, para que tenhamos uma cidade melhor e que todos possam se orgulhar de morar no segundo maior município de Mato Grosso.





*Edina Araújo é jornalista e diretora do site VG Notícias