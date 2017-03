por Graci Ourives *

"Às vezes a gente enfrenta um pouco de preconceito, de todos os lados, por conta de ser mulher e ter um metro e meio, né!" Juíza Selma Rosane Arruda (2016).

A mulher batalhadora por um mundo com mais justiça, sendo uma combatente da corrupção no Estado, traz à luz para a sociedade que devemos ser engajados pelos nossos direitos, tal como evidencia um dos objetivos da República (Art.3º da CF) em que visa o bem-estar de "Todos", isto para nós, representa que jamais poderá existir discriminação. Tal como a juíza diz: "(...) muitas tentativas de realmente me afastar e eu não entendo muito o porquê" . Com muita lucidez a sociedade carente, entende que existe a mulher juíza que está buscando "reprimir quem já fez e inibir para que outros que estão não pensar em fazer."

Atendendo os requisitos da lei, sendo a juíza mulher rigorosa, trilhando nem pela esquerda nem pela direita, mais busca palmilhar o caminho justo em suas ações. O promotor de Justiça Marco A. Castro em 2016, evidencia que: "sonho de consumo dos corruptos de Mato Grosso é ter a juíza Selma afastada dos processos deles"

Mulheres, exemplo de caráter - A dinâmica dos movimentos sociais das mulheres, o exercício de suas lideranças e bem como sua inclusão, por longa data ficaram parcialmente silenciadas, porém, a maioria das mulheres sempre fizeram e fazem parte de várias estruturas de poder nos seus bastidores: iniciando nos lares, nas instituições de ensino e como líderes de bairro, conseguindo grande número de eleitores para seus parceiros.

Historicamente, nas zonas periféricas as relações sociais se afloram com mais intensidade, pois os contrastes sociais são gritantes, compreende que através do envolvimento e das relações sociais que nos faz mais humanos, essas ações se manifestam no discurso da líder política Sarita Baracat, em que são reveladoras principalmente mulheres dos anos 1950, ao referir-se a sua parceira de organizações de movimentos para gerar maior participação das mulheres na dinâmica do poder, elucida a postura das mulheres como a sra. Yolanda Teixeira Bezerra, "Eu e Yolanda, nós trabalhávamos muito e sem dinheiro, com muita humildade e vencemos!" (Baracat, 2015).

Estas eram mulheres engajadas para transformar. Assim, também foi o cotidiano da participante política ativa de bairros, senhora: Leuby Correa da Costa Barros, sempre atuante nas campanhas eleitorais do marido em 1976, seu marido, Gilson Duarte de Barros foi o mais votado, este, que era evocado como "pai dos favelados", assim foi a dinâmica da Mulher de um grande líder político.

Segundo, Doutor Vicente Amaral Bezerra, diplomata, enfatizou os valores do senador Bezerra Neto:

"Ao longo de seus 88 anos de vida, Bezerra Neto, como era conhecido, erigiu um vasto legado intelectual, jurídico e politico, que lhe conferiram posição de relevo na história de Mato Grosso. Hábitos simples e firmeza de princípios caracterizam em sua vida. Espirituoso no trato com os amigos, sua trajetória profissional e politica esteve marcada pela ética, pela integridade e pelo rigoroso compromisso com o interesse público." (Bezerra, 27/05/2017)

A labuta das mulheres em seu cotidiano sempre foi de reivindicar arduamente por espaços nas esferas de poder, além de exercerem dupla jornada de trabalho.

Permite-nos refletir sobre o percurso das mulheres inseridas nas relações e nos espaços tanto público quanto privado. Analisando imagens e depoimentos é manifesto que as Mulheres surgiam timidamente, há de observar que nas estruturas de base, elas enfrentavam a periferia e na dinâmica vida universitária, as mulheres, também são responsáveis e estruturavam as bases familiares unindo as competências em todos os pilares, contribuindo para que maridos estabelecerem por longa data em relevantes cargos.

O assunto continua na segunda parte do artigo.

Graci Ourives de Miranda é escritora/professora, tem 8 obras publicadas e artigos científicos.