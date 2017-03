por Claudinet Coltri Junior *

Sempre que trabalhamos a dicotomia chefe-líder, acabamos por restringir, inconscientemente, o ocupante de um cargo de gerência a questões comportamentais. Comportamento faz parte da liderança, mas não é só isso.

Outro problema que encontramos nas indicações desse tipo de cargo é a questão técnica. Profissional de saúde para a Secretaria de Saúde, vendedor para a Gerência Comercial, professor para a Educação. É muito bom que seja assim, mas as competências profissionais de operação estão longe de ser as de gerenciamento. Temos um profundo problema de conhecimento gerencial, de um modo geral, em nosso país.

Para se assumir um cargo de liderança é preciso ter conhecimento de práticas gerenciais, de modelos de gestão, de métodos que auxiliem na visão geral e sistêmica do setor na empresa, da organização de um modo geral e do mercado em que se atua. É preciso estar preparado para a tomada de decisão.

Precisamos entender que há uma condição sine qua non para a liderança: o resultado (que não se limita às questões financeiras). Cristo obteve resultado, Madre Tereza, idem, assim como Mahatma Gandhi. O foco é o objetivo central, seja ele qual for.

E, para se chegar a ele, é preciso planejamento, execução, registro do que está sendo feito e dos resultados parciais obtidos, verificação e cruzamento das informações de resultados com o que foi planejado e, por fim, correção de rota, quando os resultados não estão em conformidade com o que se esperava e/ou se precisava.

Obviamente, para que uma equipe busque o alto desempenho, o clima de trabalho tem que ser agradável, maduro (que saiba lidar com crises, porque elas acontecerão), de mútua confiança e de tomada de decisão em função dos resultados esperados, não para privilegiar ou prejudicar alguém.

Nesse ambiente, erros não são benvindos, obviamente, mas são permitidos, porque ocorreram na busca dos melhores resultados. Quem tenta e faz, corre o risco de errar. É preciso saber disso.

Assim, precisamos ir além das comparações chefe x líder. É importante que entendamos o real conceito de liderança, ou seja, lidera-se, sempre, na busca de algum resultado. E que, o principal papel do líder é fornecer subsídios de execução e gerenciais para a sua equipe, para que se consiga chegar onde se quer, e, ainda, com otimização de esforços. Para isso, então, necessita-se de comportamentos adequados, sim, mas, além disso, de competências gerenciais.

Claudinet Coltri Junior é palestrante, consultor organizacional e educacional, e professor