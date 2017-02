por Cláudio Cordeiro*

Divulgação Cláudio Cordeiro

7 ideias para fazer um bom varejo. Além dos benefícios, invista em relacionamentos.

A comunicação multiplataforma está presente em todos os setores, do econômico ao religioso.

O termo propaganda deriva do latim “propagare”, traduzindo: propagar. É um conjunto de conteúdos persuasivos destinados a influenciar opiniões, sentimentos e atividades. Se você tem redes sociais, ouve rádio e até mesmo conversa com amigos ou assisti TV, será atingido pela comunicação multiplataforma.

As comunicações mais comuns são a institucional que não se refere ao produto, mas a empresa, marca ou instituição. E a de varejo que é o produto, ou seja, apelo de venda.

E o que irá fazer o público se interessar pelo seu produto?

Não há “fórmula pronta” para fazer uma campanha de sucesso. Mas, existe alguns “quesitos simples” que são capazes deixar sua comunicação mais atrativa.

1- Ofereça mais motivos para as pessoas quererem seu produto. Risadas, “zoeiras”, animação... Tudo com bom senso. O humor sempre vence! As redes sociais estão aí. Crie!

2- Busque mais diferenciais além do preço. Você nunca vai poder “bater-contra” os gigantes. É melhor ser um pequeno e delicioso restaurante do que um fast food de baixa qualidade.

3- Na vitrine, menos é mais! Chega de encher de penduricalhos! Dê valor ao que o público quer ver, como o preço bem visível e mercadorias de qualidade.

4- Ajude o cliente a se ver com o produto, mostre soluções, deixe-o curioso, dê informações. INVISTA EM RELACIONAMENTOS. O famoso inacreditável pode ser substituído por um: venha conhecer, ou, que tal tomar um cafezinho com a gente? Crie um stand para pessoas usarem seus produtos. Deixa-as a vontade. Ofereça motivos para elas permanecerem na sua loja. Um videogame, TV, divirta as crianças, ofereça entretenimento.

5- Crie proximidade. Chame o cliente pelo nome, ofereça uma amostra grátis, uma cervejinha, um churrasco aos sábados, uma mesa de sinuca. Faça comunicação personalizada. Ela funciona!

6- Além de uma boa trilha, aposte nas assinaturas sonoras. Sabe a musiquinha da Coca? Ou “Sor Pan Pan Pan....” Elas funcionam! Nas redes sociais você pode fazer vídeos e impulsioná-los com menos de 100 reais. E linkar o vídeo com um jingle ou spot de rádio. É tudo uma questão de estratégia.

7- Invista em comunicação multiplataforma, ou seja, é uma propaganda executada em várias plataformas de mídia. É o rádio, TV e o digital que se conectam ao público em múltiplos os canais. É unir as ações de comunicação para fortalecer o relacionamento com a sua marca.

Não importa a verba que a sua empresa tenha para fazer propaganda. Se for resultado que você espera é necessário chegar até o seu target. Afinal, hoje em dia, a montanha vai até Maomé em multiplataforma. Ou melhor: é o bom relacionamento que fideliza seu cliente. Boas vendas! E ótimos relacionamentos!

*Cláudio Cordeiro - Publicitário, Consultor Politico, CEO da agência Gonçalves Cordeiro Comunicação Multiplataforma, Advogado e Membro da ABCOP, Sinapro/MT, Alap e Fenapro.